В Котельниче пожар унес жизнь пенсионерки

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП.

В понедельник на окраине Котельнича случился пожар в жилом доме. В одной из комнат дома на улице Суворова, по предварительной информации, произошло короткое замыкание, из-за которого вспыхнул огонь.

70-летняя хозяйка дома не смогла вовремя самостоятельно выбраться из жилого помещения. Она погибла. Сейчас следователи проверяют, действительно ли пожар вспыхнул из-за неисправности электропроводки и просят жителей региона проверить безопасность своего жилища и своих пожилых родственников.

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