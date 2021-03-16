В Котельниче произошла крупная коммунальная авария

В Котельниче прорвало трубы, из-за чего несколько районов города остались без воды. О происшествии сообщил «Котельничский вестник».

— На участке путепровода по ул. К. Маркса от Пролетарской до Орджоникидзе прорвало чугунную трубу диаметром 250 мм, — говорится в паблике.

В ликвидации ЧП задействованы два гидромолота и экскаватор. Чтобы ускорить работу, была привлечена дополнительная техника. В настоящее время без воды остаются районы Шильников, Гора, центральная часть города.

Ранее без воды остались несколько домов в Нововятском районе Кирова. Причиной аварии стало перемерзание водопровода.

Фото: vk.com/kotvest