В Котельниче прошел 8-часовой крестный ход

Десятки прихожан ежегодно идут во Всесвятский крестный ход в первую субботу после дня Петра и Павла.

В субботу, 17 июля в 3 часа утра из Никольского собора Котельнича вышел общегородской крестный ход. Нынче в нем участвовали около 50 человек. Ежегодно верующие проходят по всем знаковым местам города и возвращаются этот же единственный действующий в городе храм. По пути следования за 8, 5 часов крестоходцы совершают несколько остановок, чтобы совершить молебен.

Так, панихиды и молитвы о жизни и здравии состоялись на территории Старого городища, Невской церкви на кладбище д. Багры, у мемориального комплекса, в старой церкви, сквере ЦРБ, у памятника котельничанам, погибшим на фронтах Великой отечественной войны.

Власти города по маршруту движения крестоходцев перекрывали автомобильное движение. От верующих же просили соблюдать социальную дистанцию и другие меры ранее озвученные эпидемиологами.

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Фото:vk.com/nicolsky_sobor