В Котельниче сгорел мужчина

Дом на улице Герцена загорелся вечером 28 декабря. На место происшествия прибыли сразу 5 пожарных расчетов. Однако быстро справиться с огнем не удалось. В результате пожара дом выгорел практически полностью.

На пожарище было обнаружено тело мужчины – хозяина дома. По предварительным данным, он погиб от отравления продуктами горения. Причиной пожара в МЧС называют замыкание электропроводки.

Информация о случившемся появилась в группе «Типичный Котельнич» «ВКонтакте». По словам участников группы, у погибшего остались жена и дочь. Во время происшествия девочка была на тренировке, а замыкание произошло в электрическом камине.

Рядом со сгоревшим домом – много других деревянных домов. Огонь чудом перекинулся на них. В противном случае пострадавших могло бы быть намного больше.

Местные жители выразили свои соболезнования семье погибшего, а также готовность помочь.

Фото: vk.com/vkotle