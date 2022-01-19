В Котельниче в ДТП погиб подросток-кикбоксер

В Котельниче произошла смертельная авария. О случившемся сообщил паблик «Типичный Котельнич».

ДТП случилось 19 января в 00.02 у дома №101 на улице Советской. Водитель автомобиля ВАЗ-211440 потерял управление и врезался в опору ЛЭП. Автомобиль был сильно поврежден.

В результате происшествия погиб 17-летний подросток, ехавший в ВАЗе в качестве пассажира. Еще 2 человека — 24-летний водитель и 30-летний пассажир — получили травмы.

Как сообщили в областной федерации кикбоксинга, погибший — воспитанник клуба «Тигр» Илья Шалагинов.

Ранее мы писали, что в ДТП в Афанасьевском районе погибли двое подростков.