В Котельниче вандалы сломали памятник эвакуированным

В Котельниче неизвестные повредили надпись у мемориала погибшим в эвакуации. Фото с места происшествия появились в сообществе «Типичный Котельнич».

Памятник находится на улице Труда, неподалеку от вокзала. «Они не были солдатами, но их жизни унесла война», — гласит надпись у мемориала. Вандалы испортили несколько букв, отломив и погнув их. Местные жители были возмущены надругательством над мемориалом. В вандализме они подозревают подростков.

— Полиция должна возбудить уголовное дело — Даже слова такого нет, чтобы их назвать. Как горько, что «эти» живут с нами. Как рука поднялась на такое? — Нам, жителям нашего любимого города, надо занять активную позицию, чтобы у вандалов не было шансов безнаказанно пакостить!!! Увидели, что они портят скамейки в парке, городское имущество, мусорят где попало – не проходите мимо, сообщайте в полицию!!!! – написали в комментариях котельничане.

Мемориальный комплекс, состоящий из колокола и 11 гранитных плит с именами погибших, был открыт в 2010 году. Это первый в России памятник, посвященный погибшим в эвакуации. На его плитах высечено почти 3 тысячи имен погибших, в основном – ленинградцев, нашедших свой последний приют в Котельниче.

Фото: vk.com/vkotle