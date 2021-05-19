В Котельниче завели уголовное дело еще на одно предприятие, устроившее свалку

В рамках расследования дела в отношении ООО «Листрейд», обвиняемого в незаконном складировании отходов на сельскохозяйственных землях, было выявлено еще одно аналогичное нарушение.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Вуд Ворд».

По данным следствия, осенью 2020 года администрация Котельничского района заключила с компанией договор аренды земельного участка, относящегося к категории сельхозземель. Обосновавшись на участке, руководство «Вуд Ворда» развернуло на нем и на соседних землях деревообрабатывающее производство. Отходы деревообработки – щепа и опил – складируются и сжигаются на указанных землях, способствуя их деградации.

По факту нарушения правил охраны окружающей среды возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.