В Котельничском лесу нашли брошенную шкуру лося

В лесном массиве неподалеку от железнодорожной станции Ежиха заметили брошенные охотником-нарушителем останки лося. На место ЧП прибыли оперативники. Они выяснили, что неизвестный освежевал крупное животное, мясо забрал с собой, а шкуру бросил.

Полицейские определили личность браконьера – жизнь сохатого отнял 42-летний местный житель. У него изъяли незарегистрированное двухствольное охотничье ружье и за браконьерство и незаконное хранение оружия возбудили уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области нашли останки лабиринтодонтов.

Фото: vk.com/mvd43