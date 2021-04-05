В Котельничском районе гости убили мужчину и изнасиловали его подругу

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля. Двое нетрезвых друзей 37 и 24 лет пришли в гости к своему 43-летнему знакомому.

Войдя в дом, они начали избивать мужчину руками, ногами и различными предметами. От побоев хозяин дома скончался.

После этого гости набросились на подругу мужчины. Пригрозив убийством, они изнасиловали ее.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Подозреваемые задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: smolnarod.ru