В Котельничском районе из-за пьяного водителя три человека получили травмы

18-летний бесправник на «пятнадцатой» не смог нормально управлять автомобилем. И на скорости оказался в кювете.

Авария произошла 19 июля ранним утром (в начале шестого) на 484-м километре федеральной трассы Кострома – Шарья – Киров — Пермь (в Котельничском районе).

По информации областной ГИБДД, за рулем ВАЗ-2115 находился 18-летний пьяный бесправник. Он и два его пассажира — 20-летний и 39-летний мужчины — получили травмы. Причем, самого старшего пришлось отвезти в больницу. Он серьезно пострадал в ДТП.