В Котельничском районе открыли модельную библиотеку

Её презентовали в посёлке Ленинская Искра. Стоимость работ составила около 5 миллионов рублей.

Сегодня, 29 июля, в Ленинской Искре Котельничского района настоящий праздник. В рамках нацпроекта «Культура» там появилась модельная библиотека. Её открыли на базе Искровской сельской библиотеки.

Как пояснил глава региона Игорь Васильев, в приоритете у правительства развивать сферу культуры как в городе, так и в сельской местности.

— В течение последних пяти лет удалось отремонтировать 69 домов культуры, открыть в районах 15 современных кинозалов и 6 модельных библиотек. Библиотека в Искре стала седьмой модульной библиотекой в Кировской области. Подобные учреждения — центры притяжения для местных жителей. Работа в этом направлении продолжается, — подчеркнул губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев.

На преображение пространства было затрачено 5 миллионов рублей. Это деньги федерального бюджета. На выделенные средства отремонтировали помещения, приобрели новую мебель, книги. Пространство стало многофункциональным. В одной части можно спокойно почитать, в другой с пользой провести досуг. Есть детская комната для игр.

Предусмотрено место для слабовидящих и незрячих пользователей. Для таких читателей оборудована специальная зона, где расположены «говорящие книги».

Местные жители уже оценили новую библиотеку. Раиса Селезенева из Ленинской Искры отметила, что такой подарок придётся очень кстати.