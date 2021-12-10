В Котельничском районе построена новая ферма на 500 голов

Молочно-товарная ферма на 500 голов открылась в СПК «Колхоз «Искра». Здесь предусмотрено беспривязное содержание коров, в доильном зале установлено датское и французское оборудование. При работе используется программа «Afimilk», в которую вносится индивидуальная информация по каждому животному.
Строительство велось с 2019 года, а пробный запуск состоялся в сентябре. На ферме будет создано 12 высокотехнологичных рабочих мест, ежегодно здесь планируется производить около 3,5 тыс. тонн молока. По словам директора «Искры» Сергея Гущина, инвестиции в проект составили порядка 170 млн рублей.
— Сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей экономики области. Оно активно развивается, реализуются серьезные проекты. В этом году в хозяйствах открылось несколько ферм. Значит, на село придут новые кадры, оно будет жить,- прокомментировал министр сельского хозяйства Алексей Котлячков.