В Котельничском районе предприятие устроило свалку древесных отходов с нарушениями

В Котельничском районе нашли незаконную свалку древесных отходов у деревни Пузыренки. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В конце года специалисты ведомства провели проверку законодательства об охране окружающей среды и выявили место, куда складировались отходы лесопиления. Место не было должным образом оборудовано – на площадке не было твердого покрытия. Было установлено, что свалку устроило одно из местных предприятий.

Данные действия причиняли вред окружающей среде. По результатам проверки руководителю предприятия было внесено представление. Однако мусор остался лежать на месте, и покрытие на площадке так и не появилось.

По данному факту в суд был направлен иск с требованием обязать предприятие привести площадку в соответствие с нормативами. Результаты рассмотрения иска находятся на контроле прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Нововятском районе ликвидировали несанкционированную свалку.