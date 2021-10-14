В Котельничском районе снова ищут главу сельского поселения

В Котельничском сельском поселении снова ищут нового главу. Повторный конкурс был объявлен 14 октября. Информация о нем появилась на сайте районной администрации.

Конкурс был объявлен в связи с истечением срока работы прошлого главы Веры Лебедевой. Первый конкурс проходил в сентябре, однако был признан несостоявшимся.

Прием документов на повторный конкурс будет осуществляться до 11 ноября. Итоги будут подведены 25 ноября в администрации Котельничского сельского поселения. До выборов нового главы данную должность будет занимать Вера Лебедева.

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