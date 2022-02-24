В Котельничском районе спасли собаку, застрявшую под бетонной плитой

В Котельничском районе спасли пса, который провалился под бетонную плиту и не мог выбраться самостоятельно. Сюжет о происшествии сняла ГТРК «Вятка».

Инцидент произошел в поселке Светлом. Прохожий шел мимо ямы и услышал лай собаки. Оказалось, что пес провалился в канаву, накрытую бетонной плитой, и застрял.

Была проведена целая спасательная операция. Сначала местные жители откопали плиту, а затем подняли ее трактором. Пес пролез в образовавшуюся щель и оказался на свободе. Спасение заняло около 40 минут.

Как предположили жители поселка, собака преследовала кошек и оказалась в ловушке.

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