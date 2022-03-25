В Котельничском районе три больших алабая охраняли коноплю

55-летний мужчина развёл у себя дома настоящую плантацию, где выращивал запрещённое законом наркотическое растение.

Он привлёк к себе и своему «бизнесу» внимание правоохранительных органов совершенно случайно. Житель Котельничского района опубликовал в социальной сети снимки наркосодержащих растений.

У него дома был проведён обыск. Но полицейским пришлось «справиться» с тремя большими алабаями, которые буквально охраняли коноплю. Кусты которой росли в горшках под спецлампами.

Кроме того, у мужчины был обнаружен тайник, в котором он прятал 350 гр марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит около 10 лет колонии.