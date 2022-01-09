В Котельничском районе устраняют проблемы с водой в поселке Ленинская Искра

7 января в Котельничском районе осталась без воды деревня Караул. Информация об этом появилась в группе «Типичный Котельнич».

— Деревня Караул опять без воды. С Рождеством, дорогие земляки! – сообщил подписчик сообщества.

Как сообщили в МЧС, причиной отключения воды стала утечка на сетях. К ликвидации аварии были привлечены 8 человек и 4 единицы техники. Для населения был организован подвоз воды. В настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме.

Однако не прошло и суток, как на отсутствие воды пожаловались жители другого населенного пункта – поселка Ленинская Искра.

— В Искре нет воды. Уважаемая наша администрация! Скажите, что у нас, в Ленинской Искре, с водой? Просто невозможно! Предупреждения нет! Воды нет! У нас дети маленькие, да и праздники всё-таки! – написала участница паблика.

Как сообщили в ЕДДС по Котельничскому району, речь идет не о полном отсутствии воды, а о слабом напоре на верхних этажах домов. Местная администрация и коммунальщики в курсе ситуации и работают над устранением проблемы.