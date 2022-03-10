В котельных Кировской области достаточный запас топлива

В регионе ведется контроль за состоянием систем водо- тепло- электро- газоснабжения, сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев провел очередное заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона, в ходе которого были рассмотрены вопросы деятельности ключевых сфер и их обеспеченности необходимыми ресурсами.

— Особое внимание необходимо уделять работе систем жизнеобеспечения региона. До завершения отопительного сезона осталось совсем немного, необходимо обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб и вовремя приступить к ремонтным работам. Все запланированные мероприятия по модернизации, обновлению и ремонту коммунальной инфраструктуры должны быть проведены, — сказал Игорь Васильев.

Текущее состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса находится на непрерывном контроле дежурной службы министерства строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области. По требованию министерства системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения особое внимание уделяют наличию запасов топлива, в том числе резервного, наличию и обеспеченности аварийных бригад; комплектованию фонда материальных ресурсов для ликвидации аварий и инцидентов.

— В период весенних температурных качелей, когда среднесуточная температура серьезно меняется, возможны аварии и инциденты на сетях тепло- и водоснабжения. Чтобы оперативно принимать решения по устранению этих ситуаций, было поручено усилить мониторинг за работой ресурсоснабжающих организаций. Ситуация остается на контроле дежурной службы, — пояснил министр строительства, энергетики и ЖКХ региона Игорь Селезнёв.

На сегодня все ресурсоснабжающие организации в муниципальных образованиях региона обеспечены доставочным количеством топлива. В наличии имеются запасы резервного топлива. Субъекты электроэнергетики полностью укомплектованы необходимыми аварийными запасами материально-технических ресурсов. Для обеспечения временного энергоснабжения социально значимых объектов в каждом муниципальном образовании имеется запас стационарных и передвижных автономных источников питания.