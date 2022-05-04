В КПАТ объяснили причину задержку автобуса для школьников Лубягино

Учащиеся Кирово-Чепецкого района не смогли добраться в школу на автобусе.

Информацию об этом сегодня опубликовал житель деревни Лубягино Вячеслав Царюк. По его словам, автобус №148 не пришел днем в назначенное время. Прождав его на остановке полчаса, пятеро местных школьников пошли пешком за 6 км в школу, которая находится в мкр. Радужном Нововятского района Кирова. Соответственно, навстречу им так же возвращались с первой смены в Лубягино дети с первой смены.

– И это все происходит на фоне попытки похищения детей возле Лубягино. АО «Кировпассажиравтотранс»! – написал автор, намекая на расследуемый сейчас полицией случай. – Мы просим вас ответственно относиться к своей работе! Надеемся, что такого больше не повторится.

В свою очередь, гендиректор АО «Кировпассажиравтотранс» Андрей Логиновский признал, что нарушение расписание было: сломался автобус. И также выразил надежду, что подобного не допустят в дальнейшем.