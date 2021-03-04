В Краснодарском крае застрелили кировского егеря

Инцидент произошел 2 марта. При исполнении служебных обязанностей был застрелен 43-летний охотинспектор Виктор Золотарёв.

Как сообщает паблик «Национальная лига охоты и рыбалки», Виктор Золотарев уехал в угодья вечером 1 марта. Утром он должен был вернуться в Краснодар, однако не приехал и на связь больше не вышел. Поняв, что случилось что-то неладное, коллеги отправились на поиски егеря. В скором времени в лесу нашли машину, а затем и самого Виктора.

Его тело обнаружили в лесу у поселка. Егерь погиб от огнестрельного ранения в грудь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Убийцу ищут.

Виктор Золотарев окончил кировскую сельхозакадемию. С 2005 года работал охотоведом, последние годы – в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. У убитого остались трое маленьких детей.