В «красную зону» Больницы скорой помощи в Кирове поступил новый рентгеновский аппарат

Больница скорой медицинской помощи в Кирове получила новый рентгеновский аппарат. Оборудование будет работать в «красной зоне» клиники. Об этом рассказал главный врач больницы Согомон Аракелян.

Цифровой рентгеновский аппарат закуплен на средства областной целевой субсидии, выделенной на мероприятия по борьбе с COVID-19. С его помощью можно будет проводить обследования неходячим пациентам непосредственно в палате.

Новое оборудование будет установлено в родильном отделении, где лежат женщины с коронавирусом. Отделение на 98 коек было открыто в июне этого года. За полгода здесь родились 117 детей, 4 двойни и 1 тройня.

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