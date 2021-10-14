В Кремле готовы перейти к жестким мерам по борьбе с коронавирусом

Правительство РФ готово ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, это произойдет, если медицинская инфраструктура перестанет справляться с потоком пациентов. Об этом сообщает РБК.

Как отметил Песков, за прошедшие 1,5 года пандемии в России был наработан определенный опыт борьбы с COVID-19. При этом условная черта, за которой будут ужесточены ограничения, не определена. Слово «локдаун» пока не звучало.

— До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет продолжаться, — сказал Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что россиянам необходимо разъяснять необходимость вакцинации. «Не делать прививку — это безответственно», — сказал он.

Ранее в Кировской области объявили об ужесточении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер.