В Кремле рассказали, увеличат ли в России новогодние каникулы

Пояснения дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В соцсетях стала всё чаще появляться информация о продлении первых выходных года. Новогодние каникулы выпадают на числа с 31 декабря по 9 ноября.

В Кремле дали пояснения и ответили на вопрос интересующихся о том, увеличат ли в России новогодние каникулы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные разговоры пока преждевременны, сообщают РИА Новости.

— О дополнительных ограничениях говорить рано. Ещё только ноябрь, — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что на данный момент можно говорить о некотором снижении заболеваемости COVID-19 в нашей стране.

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