В Крещение над прорубью появилась радуга

Красивое природное явление сфотографировали любители зимнего купания из села Лекма. Официальной купели в этом году здесь не было из-за коронавирусных ограничений.

Однако это не помешало «моржам» окунуться в прорубь в частном порядке. Во время купания над прорубью «взошла» радуга.

— Сегодня во время купания в проруби возникло удивительное явление. Иначе, как крещенское чудо, не назовёшь. На небе появилась радуга. Такого зимой я никогда не видела!!! Когда девчонки искупались и мы поехали домой, радуга исчезла, — написала в группе «Лекомский клуб» одна из участниц купания.

Сейчас в Лекме пятеро любительниц зимнего купания. Как говорится в сообществе, они не пропускают ни одного дня и купаются даже в 30-градусные морозы.

Фото: public196637347