В Куменах повредили мемориальный комплекс «Парк Победы»

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса «Парк Победы» в Кумёнах.

Как считает следствие, 22-летний молодой человек, находясь в состоянии опьянения, ударил рукой стенд на Аллее Славы, посвящённый участнику Великой Отечественной войны Аркадию Лобачеву. В результате стенд раскололся на несколько частей.

Подозреваемого допросили, был проведён осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

По словам главы района Ивана Шемпелева, завтра на месте разбитого стенда будет установлен новый.

Ранее мы сообщали, что в Кирове задержали молодого человека с наркотиками.

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