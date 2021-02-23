В Куменском районе застрелили четырех собак

В Куменском районе неизвестные расстреляли собак из огнестрельного оружия.

Неделю назад кто-то привез шесть собак на дорогу между поселком Олимпийский и селом Раменье в Куменском районе. Пока за ними ехали из Кирова участники волонтерского отлова «Дари Добро», чтобы забрать в собачий приют, неизвестные успели застрелить четырех псов.

Причем убивали питомцев жестоко: разрывными пулями, предназначенными для охоты на лося. У собак разорваны внутренности. Две из них успели убежать от расправы. По следам волонтеры нашли одну из них раненой. Раскуроченные трупы животных забрали в ветслужбу для экспертизы. Волонтеры написали заявление в полицию и сейчас ищут передержку для спасенной собаки.

Тем временем в группе волонтерского отлова появилось объявление о поиске владельцев убитых собак. Авторы гарантируют анонимность.

Напомним, в декабре позапрошлого года бывший теперь уже депутат Заксобрания области Вячеслав Ягдаров застрелил двух собак своего односельчанина в Соколовке Зуевского района. За что был по решению суда оштрафован, осужден по уголовной статье и досрочно лишился мандата.