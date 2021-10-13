По дороге гуляла медведица с медвежатами.

В Кумёнском районе местные жители наткнулись на свежие медвежьи следы. С первого взгляда стало понятно, что это отпечатки лап медведей. Предположительно медведицы и её малыша.

Жители положили перчатку, чтобы сравнить размер. Следы оказались больше человеческой руки. При этом отпечатки были свежими, чёткими. Значит, люди проходили в одном месте со зверями практически одновременно.

Охотники предупреждают, встретить осенью медведицу с медвежатами очень опасно. Самка агрессивна по отношению к человеку, так как считает, что её потомству люди могут навредить.

Ранее появилось сообщение о том, что в Яранском районе рядом с одной из деревень также замечена медведица с медвежатами.

В октябре медведи набирают вес, чтобы продержаться всю зиму в спячке. В берлоги они укладываются с конца октября.

Фото: VZ vk.com/etotkirov