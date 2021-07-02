В «Куприте» предупредили о задержках с вывозом ТКО из-за дождей

Региональный оператор опубликовал предупреждение о возможных задержках с вывозом мусора в районах Кировской области в связи с дождями.

Как говорится на сайте АО «Куприт», ливни размыли грунтовые дороги в ряде районов, осложнив проезд мусоровозов.

— Данный фактор может стать причиной затруднения вывоза ТКО, — сказано в сообщении.

Подобные случаи в Кировской области уже были. Тяжелая спецтехника вязла в глубоких колеях. Чтобы вытащить ее, требовалось время. Из-за этого график вывоза мусора нарушался.