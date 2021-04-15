В «Куприте» рассказали о внедрении раздельного сбора отходов

Заместитель генерального директора АО «Куприт» Валерий Семенищев на заседании комиссии Общественной палаты по экологии и природопользованию рассказал о внедрении в регионе раздельного сбора отходов.
Семенищев определил три основных направления.
1. Сортировка смешанных отходов из обычных контейнеров.
Это потребует строительства крупного мусоросортировочного завода.
Плюсы направления — большое количество получаемого вторсырья и доступность переработки органических отходов (компостирование).
Недостатки — высокая стоимость строительства завода, низкий процент извлечения вторсырья и качества получаемых вторсресурсов.
Проектирование предприятия планируется начать уже в этом году.
2. Установка дополнительных контейнеров для раздельного сбора.
Этот вариант предусматривает покупку линии сортировки с небольшим количеством секций сепарации, а также мусоровозов.
Его достоинствами Семенищев считает высокий процент извлечения вторичных ресурсов и шаговую доступность для граждан. Недостатком — высокую стоимость обслуживания.
Работа по направлению началась в прошлом году со старта пилотного проекта на девяти контейнерных площадках.
3. Установка пунктов приема вторсырья (экопунктов).
По мнению Семенищева, это наиболее эффективная система сортировки без существенных недостатков. «Куприт» сотрудничает с частным бизнесом, в ближайшее время в Радужном откроется экопункт.
«Эти три направления дополняют друг друга, поэтому считаю целесообразным развивать РСО в комплексе. Для определения стратегии проведены экономические расчеты, и сейчас вопрос в стадии согласования», — подытожил Валерий Семенищев.