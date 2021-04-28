В Лальске задержали двух браконьеров с сетью и боеприпасами

Заведено несколько уголовных дел. Мужчины могут лишиться свободы на 5 лет за 11 пойманных рыб.

Кировские реки вскрылись ото льда и начался нерестовый период, когда для рыбаков действуют ряд ограничений. Сейчас разрешено рыбачить лишь с берега. Под запретом все снасти, кроме поплавочки, донки и фидера. Количество крючков не должно быть более 2 штук. Тогда вы не привлечете внимание стражей правопорядка. Возможно, не все помнят эти ограничения, или не хотят знать о них.

Так, на днях сотрудниками кировской транспортной полиции на реке Луза в районе Лальска задержали двух рыбаков. Они доставали водные ресурсы при помощи сети. Браконьеры успели незаконным способом выловить 11 рыб, среди которых были язь, окунь и лещ. Такой рыбалкой они причинили ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу региона на сумму 3 тысячи рублей.

За незаконный вылов возбудили уголовные дела. Кроме того, во время обыска дома у одного из браконьеров были изъяты 69 патронов и более килограмма пороха. На хозяина этих «богатств» завели еще одно дело по статье «Незаконные приобретение, хранение оружия, его частей, боеприпасов». За это он может лишиться свободы на 4 года.

Ранее мы сообщали, что знаменитые пруды в Коминтерне облагородят. Предполагается, что на преображение будет потрачено 1,7 млн. рублей.

Фото: gomel.today