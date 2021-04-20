В Латвии нашли часы погибшего бойца с гравировкой «Яранск»

Находку совершили поисковики товарищества AADB-Venta из Риги. По их словам, в ходе поисковых работ в 2020 году в окрестностях латвийского города Краслава были найдены останки политрука 416-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии. Боец погиб в июне-июле 1941 года.

Установить личность солдата по документам не удалось – медальона при нем не оказалось, а документы были в непригодном состоянии. Однако при погибшем нашли серебряные часы с гравировкой «Яранск» 1936 и инициалами «В. Е.».

Поисковикам удалось выйти на вероятных родственников младшего политрука Вандышева, которые припомнили историю с часами Ефима Вандышева, отца политрука.

В настоящее время родственников погибшего политрука ищут в Яранском районе. Письмо с фотографией часов пришло из AADB-Venta в краеведческий музей.

— Прошу вас оценить возможность сбора дополнительной информации по дате, выгравированной на часах. Возможно, с этой датой связано событие значимое для истории города, либо организации, расположенной в Яранске (что и могло найти отражение на часах), — говорится в нем.

Все обладатели таких же часов или те, кто владеет какой-либо информацией по данному запросу, могут связаться с поисковиками из Риги по адресу alekseimishin@inbox.lv, Алексей Мишин, поисковое товарищество AADB-Venta, г. Рига или написать в Яранский краеведческий музей по электронной почте muzey.yaransk@mail.ru.

Фото: yarmuseum.nethouse.ru