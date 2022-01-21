В Ленинской Искре ликвидируют новую аварию на водопроводных сетях: теперь башня

На сей раз разорвало не трубу, а саму старую водонапорную башню. Её придется демонтировать, пояснили в министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области.

Напомним, ранее администрация района приняла верное решение: ликвидировать дефекты на сетях, скрытых под бетонными плитами, несмотря на утечку и низкое давление в трубах, чтобы избежать перемерзания воды в башне. Однако 17 января произошел несчастный случай: засыпало двух рабочих, один погиб. Подачу воды и разбор пришлось экстренно остановить, вода замёрзла, и лёд разорвал металл.

Сейчас на месте находятся специалисты администрации Котельничского района, туда выехали сотрудники МЧС. После демонтажа башни проведут ремонтные работы. Подачу воды планируется возобновить к завтрашнему полудню, 22 января. На время ремонтных работ будет организован подвоз питьевой и технической воды.

Известно, что в поселке и районе нет единой ресурсоснабжающей организации. Стоит вопрос о её создании пока только в Кирове и соседних районах, испытывающих такие же трудности.