В Ленинской Искре при устранении дефекта на сетях погиб рабочий

В Котельничсском районе во время проведения земляных работ на сетях водоснабжения погиб рабочий. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 17 января в поселке Ленинская Искра. Уже неделю местные жители жалуются на проблемы с водой. Во время работ по восстановлению параметров водоснабжения в траншее частично обрушился грунт.

Под завал попали двое рабочих. Один из мужчин погиб.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.