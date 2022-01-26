В Ленинской Искре устраняют новую утечку на сетях

В поселке Ленинская Искра Котельничского района продолжают устранять проблемы с водоснабжением. Об этом сообщили в районной администрации. Комментарий появился в сообществе «Типичный Котельнич».

21 января поселок остался без воды. Из-за перемерзания воды в Ленинской Искре разорвало старую водонапорную башню. Устранение аварии заняло несколько дней. 24 января водоснабжение было восстановлено.

Впрочем, жители поселка утверждают, что это не так. В некоторых домах воды по-прежнему нет, а в других она не поднимается выше второго этажа.

В районной администрации пояснили, что воды нет по причине очередного дефекта на коммунальных сетях. Утечка была обнаружена на улице Советской, 24.

– Планируется, что в течение дня утечка будет устранена, сейчас подрядной организацией на месте проводятся аварийно-восстановительные работы, – сообщили местные власти.

Фото: vk.com/vkotle