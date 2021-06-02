В лесах Кировской области начали собирать маслята и подберезовики

Из-за теплой погоды грибной сезон в вятских лесах начался раньше обычного.

Еще в начале мае жители области собирали строчки и сморчки. К концу месяца в лесах стали попадаться первые красноголовики. Фотографиями грибного улова любители тихой охоты делятся в группе «Грибы Кировской области».

Первые маслята собирают в Кирово-Чепецком, Уржумском, Оричевском и Сунском районах. Первые подберезовики замечены в лесах у Нововятска, а в районе Нижнеивкино появились красноголовики. Большинство найденных «экземпляров» достаточно крупные, а значит, есть и молодая поросль.

Любители лесных ягод также могут начинать готовиться к сезону. Земляника уже процветает, есть зеленые ягоды. Если погода не подкачает, их созревание займет около трех недель.

Но всех, кто любит гулять по лесам, предупреждают: в этом году в лесах очень много клещей.

— Клещей очень много, с себя снял 10 штук!!! Будьте осторожны, — написал один из участников группы.

Фото: vk.com/griby_kirovskayaoblast