В лесах Кировской области сутки ищут солдата с автоматом Калашникова

Пока есть две версии события, какая из них верная будет известно позднее.

О происшествии сообщил Life. По одной версии, служивый находится в самоволке. И тогда это опасная ситуация. По другой — он просто отлучился за грибами. При этом якобы солдат нёс службу на контрольно-пропускном пункте, и его отпустил в лес ротный офицер. Кто служил, тот подтвердит, что это практически нереально. Никакой офицер не пойдёт на такие риски.

Как бы то ни было Рустама (так зовут военнослужащего) ищут уже сутки. В розыске участвуют не только сослуживцы и полицейские, но и кинологи. Но собакам приходится тяжело — прошедшие дожди смыли все следы.

По сведениям Life, Рустам ни с кем не конфликтовал и был на хорошем счету у командиров части.

Фото: LIFE и из открытых источников