В лесу Опаринского района случайно нашли боевую самолётную ракету

В Опарино обсуждают, откуда могла взяться ракета среди леса.

Авиационную ракету выкопали случайно в лесу во время корчевки деревьев рабочие местного предприятия на одной из делянок ООО «Лестехснаб +». Сфотографировались с ней и выбросили. Однако сообразили всё же написать в полицию о находке, вернувшись в Опарино. Заявление получили также УФСБ и МЧС, утверждает сайт «Опаринская сорока». На место находки 31 января выехала межведомственная комиссия, дороги блокировали за 5 км от ракеты. Опасный снаряд вывезли – благо, корпус уцелел, и никому не пришло в голову, например, сдать находку в металлолом или распилить. А такие истории случаются.

Но откуда взялась авиационная ракета в опаринском лесу? Сайт предполагает, что она принадлежала самолёту МИГ-25, потерпевшему катастрофу на этой территории в давние годы. С тех пор местные жители не раз вывозили остатки самолёта (вероятно, учебного) для сдачи в металлолом. Почему и как он упал здесь – тоже есть разные версии. То ли он один из столкнувшихся учебных самолетов близ Котласа в 1981 году, то ли упавший позже на пару лет – пилоты тогда якобы катапультировались над Даровским районом.