В лобовом ДТП в Верхнекамском районе пострадали 6 человек

Авария произошла в Верхнекамском районе. Около половины седьмого утра на трассе Киров — Рудничный — Южаки столкнулись 2 автомобиля: «Фиат Альба» и «Лада Ларгус».

Как уточнили в автоинспекции, женщина за рулем иномарки врезалась во встречный «Ларгус».

В аварии пострадали 6 человек: водители обоих легковушек и 4 пассажира «Ларгуса». Все они получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

Ранее мы писали, что под Кирово-Чепецком произошло массовое ДТП.