В лобовом столкновении на южном обходе Кирова пострадала 15-летняя девочка

Еще одна авария произошла в субботу утром в Кирово-Чепецком районе.

В 10 часов на 22 км дороги Южный обход Кирова дорогу не поделили два ВАЗа. Предположительно при повороте «десятка» не предоставила преимущество движения следовавшему по главной дороге «Ларгусу». В результате они столкнулись лоб в лоб.

— За рулем «Ларгуса» находился 65-летний водитель, а в салоне 15-летняя девочка. Она была травмирована. ВАЗ-21110 управлял 38-летний мужчина, — сообщили в областном ГИБДД.

Сейчас полиция уточняет причины происшествия.

Фото: vk.com/gibdd43