В Лузе полицейская овчарка Вест помогла поймать грабителя

В Лузе служебный пес по кличке Вест помог задержать грабителя, совершившего 2 преступления. О происшествиях рассказали в УМВД.

От действий грабителя пострадал 74-летний пенсионер. Злоумышленник взломал дверь его квартиры и избил пожилого мужчину обухом топора. Когда пенсионер потерял сознание, грабитель забрал 10 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина пришел в себя не сразу. Только к утру следующего дня он смог связаться с родными и рассказать о случившемся. Родственники вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали в ЦРБ с переломами и сотрясением мозга.

Осмотрев место происшествия, сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев рук подозреваемого. Далее кинолог привез на место немецкую овчарку по имени Вест. Пес взял след и довел полицейских до другого дома. Как выяснилось, грабитель побывал и там, позитив имущество 75-летней пенсионерки. Самой женщины в ту ночь не было дома.

Потом овчарка привела полицейских к подозреваемому, а также нашла его обувь, которую он пытался спрятать. Злоумышленник оказался 47-летним местным жителем. Ранее он уже был судим и вышел из колонии только в августе.

Отпечатки пальцев задержанного совпали со снятыми в доме пенсионера. По факту разбоя и кражи было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что в кировской полиции есть собака, которая ищет коррупционеров по запаху.