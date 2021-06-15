В Лузе рекультивируют свалку промышленных отходов

Объявлен электронный аукцион «Выполнение работ по разработке проектной документации: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области».

Объём накопленных на ней отходов составляет около 200 тысяч тонн, расстояние до ближайшей жилой застройки — порядка 500 метров.

Победителю аукциона предстоит провести инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, разработать проект санитарно-защитной зоны, принять участие в общественном обсуждении проектной документации и др.

Ориентировочные сроки проведения работ:

Проведение инженерных изысканий, подготовка технических отчетов по инженерным изысканиям – до 1 сентября 2021 года;

Проведение оценки воздействия на окружающую среду, подготовка материалов по определению воздействия на окружающую среду, проектной документации, акта обследования объекта накопленного вреда окружающей среде — до 1 октября 2021 года;

Направление проектной документации на государственную экологическую экспертизу — до 1 ноября 2021 года;

Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы – до 1 февраля 2022 года;

Направление проектной документации на проверку достоверности определения сметной стоимости – до 1 февраля 2022 года;

Получение положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости – до 1 апреля 2022 года.

Начальная стоимость контракта — 16,3 млн рублей.

Справка

Свалка отходов лесопиления в Лузе появилась в результате деятельности ОАО «Лузский ЛПК» и занимает площадь около 25 га. В настоящее время она закрыта.

Фото photos.wikimapia.org