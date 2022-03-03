В Лузском районе егерь отпустил браконьера, убившего лося

В Лузском районе будут судить егеря, который отпустил браконьера с места преступления. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

В ходе следствия было установлено, что государственный инспектор по охране диких животных выявил факт незаконной добычи лося в районе деревни Куликово. Егерь должен был составить протокол на охотника или сообщить о нарушении в правоохранительные органы. Однако мужчина не принял никаких мер по отношению к браконьеру.

По факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.

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