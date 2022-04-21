В Лянгасово бомж ограбил магазин и избил продавца

Кировские полицейские раскрыли ограбление по-лянгасовски.

Произошло оно еще 4 января около восьми часов вечера в мкр. Лянгасово города Кирова. В местный магазин зашёл мужчина, внешне похожий на цыгана. Он избил 63-летнюю сотрудницу, забрал из кассы 2000 рублей, а также унёс пять блоков сигарет еще на 6000 рублей.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по факту ограбления с применением насилия. Быстро найти преступника не удалось, но на днях его личность установили. Это оказался ранее судимый 50-летний бездомный, он сознался в грабеже.