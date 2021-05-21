В Лянгасово выпал град

21 мая в микрорайоне Лянгасово прошел небольшой град. Снимки появились в группе «Любительская метеорология в Кирове».

— Небольшой град (Small Hail) диаметром около 0.5 — 1 см в эти минуты около Кирова.

Как отметили в комментариях подписчики группы, небольшой град прошел также в районе Зонального института в Кирове. А около 13 часов над городом прогремела обещанная гроза с сильным ветром и громом, заставившим сработать сигнализации припаркованных авто.

В Стальном переулке от сильного ветра упало дерево. Оно мешало автомобилям проехать, и водителям пришлось оттаскивать его.

С грозами в Киров пришло похолодание. По предварительным прогнозам, до конца мая в городе будет прохладно от 18 до 22 градусов тепла.

Фото: kirovpravda.ru, Галина Челядникова