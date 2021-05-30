В магазинах Кирова бесплатно раздают пробирки для клещей

Ящик с пробирками для клещей появился в ТЦ «Глобус». В небольшом контейнере, установленном при входе в магазин, лежат пакетики с пробирками и небольшой инструкцией по применению.

Как сказано в ней, в случае присасывания клеща нужно срочно принять меры по его удалению и сдать на исследование. если клещ окажется зараженным, обратиться к врачу за назначениями.

«Возьмите с собой на природу», — сказано в инструкции. Судя по всему, «джентльменский набор» призван облегчить задачу сохранения насекомого и доставки его в лабораторию.