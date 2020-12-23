В магазинах запретят продавать зеленую картошку и грязные яйца

Новые правила торговли опубликовал Роспотребнадзор. Они вступят в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, в торговых точках больше нельзя продавать продукты с признаками порчи. К таким относятся, например, грязные яйца, повторно замороженная рыба, нарезанные арбузы и дыни, позеленевший картофель…

Продукты, которые продаются на улице, должны быть закрыты от солнца. Взвешивание можно будет производить только в упаковке. А все торговые павильоны должны будут поставить раковины для мытья рук.

Продуктовые магазины по-прежнему смогут работать в многоквартирных домах. Но проводить погрузочные работы со стороны двора теперь будет запрещено.

А работникам магазинов придется раз в 2 года проходить гигиеническую аттестацию.

Новые СанПиНы наверняка понравятся покупателям. Но вот бизнесу придется раскошелиться – соблюдение правил потребует новых расходов. А некоторые требования – например, установку раковин – реализовать и вовсе получится не везде.

Впрочем, как говорят в «Опоре России», новые требования не такие уж и новые. Актуализировать их заставил коронавирус. Из-за пандемии многие всерьез задумались о санитарной безопасности.

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