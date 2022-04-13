В Малмыже вынесли приговор многодетной матери, которая насмерть сбила 5-летнего мальчика

В Малмыже суд вынес приговор 27-летней женщине, которая насмерть сбила 5-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Трагедия произошла 6 декабря 2021 года в Малмыжском районе. Жительница Уржума на автомобиле ВАЗ-2114 сбила двух пешеходов: 45-летнюю женщину с 5-летним мальчиком. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок погиб. По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело.

До суда автоледи полностью признала свою вину и частично выплатила семье погибшего компенсацию морального ущерба в размере 400 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы. Однако из-за наличия у осужденной 3 несовершеннолетних детей срок был заменен на условный.

Также женщине предстоит выплатить матери погибшего мальчика еще 400 тысяч рублей.