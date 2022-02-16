В Малмыжском районе бывшего директора техникума будут судить за служебный подлог

Бывший директор Савальского политехникума в Малмыжском районе пойдет под суд за злоупотребление полномочиями и служебный подлог.

В ходе следствия было установлено, что в 2018-2020 годах директор учебного заведения просила своих подчиненных внести ложные сведения в свидетельства о прохождении обучения на водительские права по ряду категорий. При этом женщина знала, что обучение пройдено не было. Нарушения напрямую угрожали безопасности дорожного движения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292.

В настоящее время расследование завершено. Материалы дела направлены в суд.