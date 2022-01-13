В Малмыжском районе мужчина погиб от ножевых ранений

В Малмыжском районе скончался раненый ножом мужчина. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 11 января в селе Калинино. 40-летний сельчанин пришел в гости к своему знакомому-ровеснику. Мужчины вместе пили алкоголь, а потом между ними произошла ссора. В ходе конфликта хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил им гостя.

Пострадавшего госпитализировали. Но медики не смогли спасти мужчину – он полученных ран он скончался в больнице.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают мотивы преступления.

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