В Малмыжском районе состоялся автопробег в поддержку российских военных

Сегодня члены общественной организации «Боевое братство» Малмыжского района организовали автопробег в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Ветераны боевых действий собрались у мемориального комплекса села Калинино. Они почтили память погибших воинов-земляков минутой молчания и возложили цветы к их памятникам.

Затем колонна автомобилей с развевающимися флагами РФ и Боевого братства проехала по автобусному маршруту от конечной остановки поселка ремзавод, по центральным улицам Малмыжа и села Калинино.